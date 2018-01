Nu ook Maes zónder alcohol 26 januari 2018

00u00 0

Ruim een jaar na de lancering van het alcoholvrije bier van AB InBev, 'Jupiler 0,0%', komt ook Alken-Maes met zijn eerste volledig alcoholvrije pils. Ook de 'Maes 0,0% vol. alc.' bevat geen alcohol én volgens de producent ook minder calorieën dan die van zijn concurrent. Met het nieuwe biertje speelt het bedrijf in op het kleine, maar stijgende marktaandeel van alcoholarme of -vrije bieren. Die markt is het voorbije jaar zowat verdubbeld, klinkt het bij de bierbrouwer. De brouwer had al een versie met slechts 0,4 procent alcohol in de aanbieding. De smaak van een pils blijft behouden, verzekert het bedrijf.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN