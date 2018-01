Nu ook groepsaankoop voor... euthanasie 00u00 0

De Nederlandse Coöperatie Laatste Wil (CLW) lanceert deze maand het project 'Middel X' om met een soort van groepsaankoop een 'betrouwbaar' middel te kopen om zelf je levenseinde in handen te nemen. Ook 220 Belgen werden de jongste maanden lid. Zij worden uitgenodigd voor infoavonden in de buurt van de Belgische grens. Het is echter niet zo dat wie lid wordt van CLW de volgende dag het dodelijke middel kan bestellen. Er is bedenktijd van een half jaar ingebouwd. Dan pas krijgt een nieuw lid een informatiepakket. Je kunt het middel - waarover niet meer details gegeven worden - pas aanschaffen als je verklaart dat je weet wat je doet, dat je het alleen voor jezelf zult gebruiken en niet onder druk bent gezet. "De meesten zullen het middel niet meteen gebruiken", klinkt het. "Het geeft rust dat ze erover kunnen beschikken als ze zover zijn." "Uit principe vind ik dat iedereen het recht heeft op levensbeschikking", zegt Wim Distelmans, professor in de palliatieve geneeskunde aan de VUB. Toch vindt hij het initiatief van de Coöperatie geen goed idee. "Ik weet uit ervaring dat het heel moeilijk is om te beoordelen of iemand echt onherroepelijk uit het leven wil stappen." (DM)

