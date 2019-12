Exclusief voor abonnees Nu ook financiële malaise LOKEREN 11 december 2019

Niet enkel op het veld problemen. Ook naast de grasmat bereiken ons minder positieve geluiden over Sporting Lokeren. Zo is er een Lokers hotel - waar nieuwe spelers vaak overnachten en eten in afwachting van een definitieve woonst - dat nu zwaait met een pak achterstallige hotel- en restaurantkosten. "Na talloze mails en telefoons werden er tot op heden nog geen betalingen uitgevoerd", meldt het hotel. Het gaat ondertussen om enkele duizenden euro's, sommige facturen dateren al van september. De raadsman van het hotel verstuurde ondertussen ook een aangetekend schrijven naar de rode lantaarn uit 1B. Daarnaast is er nog minstens één andere grote leverancier die met achterstallige facturen zwaait. Bovendien zagen de vorige maand ontslagen Glen De Boeck, Lorenzo Staelens en Freddy Heirman tot op heden nog geen cent van hun ontslagvergoeding. Sporting Lokeren gaf ons mee dat ze uitgerekend gisteren facturen gingen betalen... (MVS)

