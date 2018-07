Nu ook code geel in Vlaams-Brabant, West- en Oost-Vlaanderen 03 juli 2018

00u00 0

Door de aanhoudende droogte geldt nu ook in de provincies Vlaams-Brabant, West- en Oost-Vlaanderen code geel voor brandgevaar. In de Antwerpse Kempen en Limburg is sinds afgelopen weekend al code rood van kracht. Vooral in open gebieden, zoals duinen, heides en droge weilanden is het brandgevaar groot. Het Agentschap voor Natuur en Bos vraagt om op die plaatsen niet te roken en geen vuur te maken — wat sowieso niet mag. Aan wandelaars wordt gevraagd extra waakzaam te zijn.