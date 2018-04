Nu ook Burger King langs snelweg 17 april 2018

00u00 0

Hamburgerketen Burger King opent vandaag in het Texaco-tankstation aan de E17 in Kruibeke richting Antwerpen zijn eerste snelwegrestaurant in ons land. Tegen de zomer moeten nog meer filialen volgen, onder meer in Heverlee en Minderhout. De nieuwe Burger King is de achtste in België. Moederbedrijf Burger Brands wil dit jaar nog een vijftiental bijkomende restaurants openen, zowel nieuwe zaken als omgebouwde Quick-restaurants.