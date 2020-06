Exclusief voor abonnees Nu ook brandstichting aan beeld Leopold II 05 juni 2020

00u00 0

Het beeld van koning Leopold II in het dorpscentrum van het Antwerpse Ekeren is voor de derde keer in korte tijd het mikpunt van vandalen geworden. De daders staken het omstreden monument woensdagnacht in brand. Midden mei werd het standbeeld nog besmeurd met graffiti en hakenkruisen, en begin deze week was er rode verf aangebracht op de handen en het hoofd . Alles wijst erop dat de vandalen zich lieten inspireren door de protesten tegen rassengeweld in de VS. De Belgische vorst wordt door zijn beleid immers verantwoordelijk gehouden voor de dood van miljoenen Congolezen tijdens de kolonisatie van het Afrikaanse land. Het Ekerse districtsbestuur wil het zwaar beschadigde beeld nu weg. "Tijdelijk of definitief, daar zijn we nog niet uit. Misschien kan het beeld beter in een museum geplaatst worden? Vernietigen is alleszins geen optie", aldus districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA).

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen