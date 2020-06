Exclusief voor abonnees Nu ook al een wolf gespot in Duffel 08 juni 2020

In Limburg en de Kempen lopen er al een tijdje wolven rond, maar afgelopen weekend werd er ook één gespot in de Antwerpse gemeente Duffel. "Het is intussen al de vijfde wolf die in minder dan een halfjaar tijd in de provincie Antwerpen wordt gesignaleerd", zegt Loos van Welkom Wolf. "De kans bestaat dat het dier de komende dagen nog in Duffel wordt gespot, maar blijven doet ie niet. Hij zoekt naar een eigen territorium, één waar genoeg wild te vinden is. De Duffelse regio, en ver daarbuiten, kan hem dat niet aanbieden."