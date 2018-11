Nu ook al een coach voor uw tuin 08 november 2018

Kortrijk zet als eerste stad in Vlaanderen een tuincoach in voor meer biodiversiteit. "8% van de oppervlakte in Vlaanderen omvat private tuinen, maar dat zijn te vaak kale grasvlaktes", zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). "De tuincoach zal inwoners gratis adviseren over welke planten en bomen interessant zijn voor bedreigde bijen en insecten. Veel mensen hebben daar interesse in, maar hebben er geen kaas van gegeten. Een tuincoach verlaagt de drempel. Om onze inwoners extra te motiveren, bieden we gratis bomen- en plantenpakketten aan. Wie de coach wordt, is nog niet duidelijk." Ook de timing en het budget worden nog besproken. Het stadsbestuur verwacht wel dat het geen dure operatie wordt. En Kortrijk hoopt op navolging in andere Vlaamse steden. (LPS)

HLN