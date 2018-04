Nu of nooit om Italianen te kloppen in Fed Cup 20 april 2018

In zeven eerdere Fed Cup-ontmoetingen kon België nog nooit van Italië winnen. Dit weekend moet daar verandering in komen. In Genua strijden beide landen voor het behoud in de wereldgroep I van de Fed Cup. De kans dat de Internationale Tennisfederatie die eerste afdeling volgend jaar uitbreidt naar zestien landen is groot, waardoor het duel mogelijk niet zo heel belangrijk is. Maar voor de eer mogen Elise Mertens en co het natuurlijk ook doen. De opportuniteit is niet te versmaden nu er bij de Azzuri een generatiewissel bezig is. Oudgedienden als Flavia Pennetta (pensioen), Roberta Vinci (bijna op pensioen) of Francesca Schiavone doen niet meer mee, terwijl de beste Italiaanse speelster Camila Giorgi (WTA 59) in onmin leeft met haar federatie. Daardoor moet de bijna 31-jarige Sara Errani (WTA 91) de meubelen redden en wordt ze daarin bijgestaan door jonge meisjes als Jasmine Paolini (WTA 145), Deborah Chiesa (WTA 172) en Jessica Pieri (WTA 214). Errani is bedreven op gravel, in 2012 stond de Italiaanse nog in de finale van Roland Garros. Daartegenover staat dat België met Mertens een echte topper in de rangen heeft en zij vorige week nog de enkel -en dubbeltitel (met Flipkens) won in Lugano. Bovendien hebben de dames iets recht te zetten nadat ze erop aandrongen kapitein Dominique Monami te vervangen ondanks diens successen vorig jaar. Skipper ad interim Ivo Van Aken beweerde alvast dat er geen excuses zijn om de favorietenrol niet waar te maken. (FDW)

