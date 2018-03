Nu nog sneeuw op Strade Bianche, zaterdag modder 01 maart 2018

IJzige wind in de Omloop, koude in Kuurne en vriesweer in de GP Samyn. Het peloton is de laatste dagen niet bepaald verwend geweest en dat lijkt er dit weekend ook niet in te zitten. Volgens de laatste voorspellingen krijgen de renners voor het eerst een uitgeregende Strade Bianche voor de wielen geschoven. Ga de Instagram-pagina van titelverdediger Michal Kwiatkowski er maar op na. De winter houdt ook Toscane in zijn greep. De grindwegen van de Strade Bianche liggen door de sneeuwval nog witter dan ze al zijn en daar komt volgens het Italiaanse weerbericht nog een flinke portie regen bovenop.

