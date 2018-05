Nu nog even de rest van de wereld overtuigen Frietjes zijn niét Frans 16 mei 2018

"Frietjes zijn niet Frans, maar Belgisch. De Engelse vertaling 'French fries' is dus fout." Met die boodschap trekt het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) naar groeimarkt Vietnam. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) geeft alvast de voorzet. Hij is in hoofdstad Hanoi en deelde er gisteren frietjes uit. Niet de variant van McDonald's die ze in Vietnam al kennen, wél 'Belgian fries'. "De frietjes die zij nu eten, zijn slap en smaakloos", zegt Romain Cools van sectorfederatie Belgapom. "De Amerikanen noemen die smalle frietjes 'French fries'. Een link met ons land is er dus niet." Op de Aziatische markt zou de term 'French fries' - waarbij 'French' overigens op de manier van snijden slaat - niet zo ingeburgerd zijn, zodat 'Belgian fries' een kans maken.

