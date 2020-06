Exclusief voor abonnees Nu lessen trekken voor volgend schooljaar SCHOLEN 09 juni 2020

In haar rapport van 6 mei schrijft de GEES dat ze liever had gezien dat kinderen op verschillende uren aan de lessen zouden beginnen. Zo wilden ze een toestroom van ouders en leerlingen aan de schoolpoort vermijden. Diezelfde piek wilden ze ook 's middags proberen te voorkomen. Daarom was de GEES aanvankelijk geen voorstander van halve schooldagen: de experten vreesden dat leerlingen van de voormiddag hun collega's van de namiddag zouden kruisen. De politiek week daarvan af, al benadrukte Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) steeds dat elke stap ook overlegd werd met Erika Vlieghe, en dat de maatregelen dus weldoordacht en veilig waren. In het GEES-rapport van vorige week sloten de experten zich aan bij de richting die het beleid was ingeslagen, met dank aan de vlotte heropstart in Nederland en Duitsland. Klassen in tweeën splitsen en leerlingen om de andere dag les laten volgen, is voor de GEES wel een optie en ze geven ook aan dat er in het kader van volgend schooljaar nog veel geleerd kan worden van de weken die nu nog resten. (ARA)

