Exclusief voor abonnees Nu kan je Op weg náár boekenbeurs al praten met auteur 23 oktober 2019

00u00 0

Met Lize Spit naar de Boekenbeurs sporen terwijl je de pieren uit haar neus vraagt. Of de treincoupé met Koen Stassijns delen terwijl hij als opwarmertje zijn gedichten voorleest? Het kan voor een prikje, als je er maar snel genoeg bij bent. Het Davidsfonds, Iedereen Leest, Confituur en mobiliteitsbeweging TreinTramBus laten lezers samen met hun favoriete auteur naar de Boekenbeurs in Antwerpen sporen. De auteur kiest hoe de treinrit verloopt: voorstelling van een nieuw boek, gedichten voordragen, in gesprek gaan met de lezers, voorlezen uit eigen of andermans werk... TreinTramBus regelt de treintickets en zorgt ervoor dat je de auteur vindt op het perron. Je eigen bijdrage is 5 euro. Ook Luuk Gruwez, Yves Petry, David Troch, Dirk Bracke, Griet Op De Beeck, Diane Broeckhoven, Jo Gisekin, Maarten Inghels, Louis Van Dievel, Toni Coppers, Bettie Elias, en Joost Vandecasteele hebben al toegezegd. Vooraf reserveren moet, want er is maar plaats voor 15 medereizigers per auteur. Dat kan via www.treintrambus.be

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen