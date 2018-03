Nu "kameraad Xi" het vraagt, wil Kim Jong-un kernwapens wel weg 29 maart 2018

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft in Peking een "vruchtbare" ontmoeting gehad met de Chinese president Xi Jinping. Dat bevestigen de staatspersbureaus van beide landen. Kim zou bovendien beloofd hebben dat hij bereid is om zijn kernwapenarsenaal af te bouwen. "Uit kameraadschap" wou hij dat persoonlijk aan de Chinese president vertellen, klinkt het. Noord-Korea zou zelfs willen praten met de VS en een top tussen beide landen willen organiseren. Het bezoek van Kim aan China was het eerste buitenlandse bezoek van de Noord-Koreaanse leider sinds 2011. De Chinese president heeft op zijn beurt de uitnodiging voor een bezoek aan Pyongyang aanvaard.