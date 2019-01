Nu het stof is gaan liggen: geen energielabel meer voor stofzuigers in EU 23 januari 2019

00u00 0

Bij de aankoop van een stofzuiger in de Europese Unie, is voorlopig geen energielabel meer verplicht. Dat is het gevolg van een gerechtelijke uitspraak waarbij fabrikant Dyson in het gelijk werd gesteld. Sinds 2014 was een energielabel voor stofzuigers - dat met een score van D tot A+++ aangaf hoeveel energie het toestel verbruikt - verplicht in de EU. Maar sinds afgelopen vrijdag is die verplichting weggevallen. Een Europese verordening werd in november vorig jaar door het Europese Hof van Justitie vernietigd, na een klacht van Dyson. De rechtbank struikelde over het feit dat de energie-efficiëntie bepaald werd tijdens tests uitgevoerd met een lege stofzuigerzak, wat niet overeenkomt met de reële gebruiksomstandigheden. Omdat de Commissie besliste niet in beroep te gaan, is de uitspraak definitief. Het kan nog maanden duren voor er een nieuwe regeling wordt getroffen, aldus de Commissie.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN