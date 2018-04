Nu heeft Quick.Step écht bijna alles gewonnen 19 april 2018

00u00 0

De zege van Julien Alaphilippe in de Waalse Pijl is al nummer 26 dit seizoen voor de ploeg van Lefevere. Het was een van de laatste gaatjes in het palmares van Quick.Step: amper 4 eendagskoersen blijven nog over.

HLN