Nu genieten, vanaf 1 april weer trainen 18 maart 2019

Nog even nagenieten van die titel. Vandaag staat er een etentje gepland met de spelers en de staf, die daarna de batterijen kunnen opladen op vakantie. "De laatste weken waren enorm zwaar, ook mentaal. Iedereen heeft zijn vakantie dubbel en dik verdiend. Op 1 april, exact een maand voor de bekerfinale, worden de spelers weer op de club verwacht om te trainen", aldus coach Wouter Vrancken. KV Mechelen zal het op 1 mei op de Heizel zonder matchritme moeten opnemen tegen AA Gent. "Neen, ideaal is dat niet natuurlijk. We hopen enkele sparringpartners te vinden om oefenmatchen tegen te spelen. Of we op stage gaan? Dat bekijken we de volgende dagen", zegt Vrancken. (ABD)