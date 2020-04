Exclusief voor abonnees Nu dreigt ook tekort aan medicatie 01 april 2020

De komende dagen kunnen onze ziekenhuizen geconfronteerd worden met tekorten. Dat zegt interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht. "Ik heb van intensivisten gehoord dat er problemen zijn met de toevoer van onder meer morfine en spierverslappers. Die medicatie is broodnodig op de afdelingen intensieve zorg." Naar een verklaring voor die nieuwe 'bottleneck' is het niet lang zoeken. "Alle landen wereldwijd behandelen hetzelfde type patiënten. Daardoor krijg je een abnormaal hoge vraag naar dezelfde medicatie. De firma's en distributiekanalen kunnen dat niet volgen. Dit is ongezien. Als de medicatie niet op tijd kan worden toegeleverd, zou dat een nog groter probleem kunnen zijn dan het aantal bedden op intensieve zorg."

