In Pyeongchang zit het erop, maar in het Litouwse Trakai gaan de 'winterspelen' gewoon door. Zaterdag stond daar de discipline 25 meter zwemmen bij -9 graden op het programma - een nummer waarvoor je maar beter in Olympische vorm verkeert. In Trakai - 30 kilometer ten westen van Vilnius - wordt het 's nachts tot -17, wat de temperatuur van het water niet echt bevordert. Maar toch doken heel wat moedigen het ijs in.

