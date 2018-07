Nu date met titelverdedigster 04 juli 2018

Stevige partij van Alison Van Uytvanck (WTA 47) tegen de redelijk wilde Polona Hercog (WTA 64) in de eerste ronde: 6-2, 6-2. "Altijd leuk om een wedstrijd van begin tot eind onder controle te hebben." Meteen mag Van Uytvanck uitkijken naar een fijne uitdaging tegen titelverdedigster Garbine Muguruza (WTA 3) morgen. "Dit is goed om mij eens te testen met de top. Ik weet dat het een moeilijke wedstrijd zal worden. Zij zet heel veel druk op de tegenstandster, dat ondervond ik al eens tijdens een training op Roland Garros, en haar uitstraling is ook indrukwekkend. Ik zal moeten proberen wat variatie te brengen en haar uit haar comfortzone te halen. Ik kijk er alvast naar uit om op een grote baan uit te komen." (FDW)