Nu beloven dat je huis koopt, later betalen HEEL WAT KOPERS WACHTEN OP LAGERE REGISTRATIERECHTEN Bieke Cornillie

02 maart 2018

05u00 0 De Krant Nu al de aankoop van een huis vastleggen, maar die pas binnen enkele maanden afronden. Steeds meer Vlamingen gaan zo'n 'aankoopbelofte' aan, omdat ze binnenkort wellicht minder registratierechten zullen moeten betalen.

De verkoop van huizen en appartementen is in februari gedaald met 8% in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Die daling komt er wellicht voor een groot deel omdat huizenjagers hun aankoop uitstellen. Tegen 1 juni wil Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) immers het systeem met klein en groot beschrijf - respectievelijk 5 procent en 10 procent van de aankoopprijs - afschaffen en vervangen door een eenheidstarief van 7 procent. Daardoor kan je bij een huis van 300.000 euro liefst 9.000 euro registratierechten uitsparen.

In plaats van een compromis te tekenen, kiezen kopers daarom vaak voor een zogenaamde aankoopbelofte. Bij vastgoedmakelaar Hilleware Groep gebeurt dat zelfs in de 9 op de 10 gevallen, zegt CEO Roel Druyts. In zo'n document leggen de partijen onderling een uiterlijke aktedatum vast. Bij een compromis moet de verkoop binnen de vier maanden afgehandeld zijn, bij een aankoopbelofte mag dat langer duren. Lees: tot na de aangekondigde hervorming van de registratierechten. Voor een concrete datum is het weliswaar wachten op de stemming in het parlement, laat het kabinet-Tommelein weten.

