Nu AZ, waarschijnlijk in Den Haag

16 augustus 2019

VOLGENDE TEGENSTANDER

Nederland mag zich opmaken voor een Antwerpse invasie. The Great Old staat in de laatste voorronde tegenover AZ Alkmaar, dat gisteren met een overtuigende 4-0 won van Mariupol. Toch zullen fans van het stamnummer 1 komende donderdag wellicht koers moeten zetten naar Den Haag. Vorige week stortte immers een gedeelte van het dak van het AZ-stadion in. Daardoor wijkt de club voor haar matchen tijdelijk uit naar de arena van ADO Den Haag. (VDVJ)