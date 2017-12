Nu alleen nog inpakken 00u00 0

We wensen deze shoppers veel succes: dít pak hadden wij toch in de winkel laten inpakken, als we van hen waren. Gisteren was het al gezellig druk in de winkels, maar mocht u toch nog een ingrediënt voor de gevulde kalkoen of een cadeau voor nonkel André vergeten zijn: wanhoop niet. Veel winkels zijn zondag nog open, al bestaat de kans dat ze vroeger sluiten dan normaal. Colruyt blijft open tot 13 uur, Delhaize en Lidl zelfs tot 14 uur. Bij Carrefour varieert de sluitingstijd van winkel tot winkel. Ook 84% van de kleinere winkels zijn open op zondag, meldt ondernemersorganisatie NSZ. Dat zit dus snor met de kousen voor nonkel André. (SSL)

