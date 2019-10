Exclusief voor abonnees Nu al vijf kandidaten om CD&V-voorzitter te worden 19 oktober 2019

Na Vincent Van Peteghem, Katrien Partyka en Raf Terwingen hebben gisteren ook jongerenvoorzitter Sammy Mahdi en Walter De Donder zich kandidaat gesteld om Wouter Beke op te volgen als voorzitter van CD&V. De Donder is sinds 2011 burgemeester van Affligem, maar het grote publiek kent hem vooral als burgemeester van 'Samson & Gert' en als Kabouter Plop. Of er dit weekend nog nieuwe namen opstaan? Allicht wel. Het is bijvoorbeeld nog uitkijken naar wat Pieter De Crem en Hendrik Bogaert van plan zijn. Voor maandagochtend 8 uur moeten alle kandidaturen binnen zijn. (ARA)