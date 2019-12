Exclusief voor abonnees Nu al Tokio column | Wuyts 14 december 2019

00u00 0

Tokio is nog ver en toch brandend actueel. Vreemd is dat niet. Voor de Spelen kiezen, bepaalt nu al het programma van 2020. Naar de Tour of niet? Dat is de hamvraag. Kan een renner zes dagen na Parijs in het broeierige Japan schitteren in de wegrit? Straffer nog: kunnen twee lieden van die karige selectie wat later op medailleoogst gaan in de tijdrit? De exotische landen ter wille staat het IOC op de Spelen slechts vijf wegrenners toe. All in. Het antwoord is naar mijn oordeel 'neen.' Zie maar de jongste Clásica San Sebastián. Ook daar kwamen de Tourdeelnemers na een eenzelfde tijdspanne moeizaam vooruit. De oostelijke jetlag en de extreme luchtvochtigheid maken de opdracht nog ondraaglijker. Zij die de Tour ontwijken zijn slim. Bardet en Nibali kiezen resoluut voor de Giro. Koning-voorbereider Nibali mikt zelden naast een hoofddoel. Ik verwijs naar zijn optreden in Rio. Alleen een noodlottige val hield hem toen van eremetaal. Zijn heropbouw via een uitgekiende stage verdient navolging. Ook Dumoulin lonkt naar de Giro. In het besef dat olympisch goud nu echt moet. Parijs 2024 kan een paar jaar te ver weg zijn. Wat doen onze landgenoten? Evenepoel, onze enige zekerheid, heeft het geluk van de jeugd. Op zijn twintigste zal hij nog niet Tourrijp zijn. Hij krijgt in kleine ronden een opstap op maat. Campenaerts is fervent Giro-aanhanger. Wie houdt hem thuis van Tokio als hij in de laars één van de drie tijdritten wint? Het lastige, Japanse traject van 44 km ligt Campenaerts perfect. Niemand die de mentale kracht heeft zo fanatiek extreme uitdagingen aan te gaan. Op de Spelen fixeren vergt goesting, timing, instelling en topvorm. Campenaerts combineert die altijd. Voor de tijdrit tenminste. Wat is de Antwerpenaar in de voorafgaande wegrit waard? Wil hij zich vier dagen voor de tijdrit volkomen leegrijden voor een ander? Bondscoach Verbrugghe steekt niet weg dat Van Avermaet en Evenepoel speerpunten worden. Daar krijgt niemand een speld tussen. Ik hoop maar dat Van Avermaet bereid is een week voor Parijs uit de Tour te stappen. Wat heeft zo'n kwintet nog nodig? Ervaring leert dat een aanvaller-stoorzender nuttig kan zijn. Ik zie niet in wie op een parcours met lange beklimmingen van 6 tot 10 percent die rol beter kan invullen dan De Gendt. Als Thomas op dreef is, leidt zijn aanvalsdrift gegarandeerd tot paniek. Voeg aan het lijstje ook een finale-assistent toe. Een allrounder met klimcapaciteiten, een trouwe gezel die scheve situaties kan rechttrekken. Benoot, Teuns en Hermans stelden zich al kandidaat. De laatste deed dat wel zeer nadrukkelijk, met Calimero-allures. 'Waarom denkt niemand aan mij?' Op de Spelen kom je alleen vooruit met zelfbewuste mannen. Benoot of Teuns dan? Laat dat van de ontwikkelingen in het vormpeil afhangen. Absoluut essentieel in de hitte: de waterdrager, een type-Vansevenant. Wim verzekerde in Athene 2004 wel veertig keer de shuttledienst. Zou Campenaerts daartoe bereid zijn? Of voelt tempoklimmer De Plus zich geroepen? Taaie knopen voor Rik Verbrugghe. En stel nu dat ook Gilbert zich nog aanbiedt. Oei.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis