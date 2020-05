Exclusief voor abonnees Nu al te warm voor mondmasker 42,5° in Griekenland 20 mei 2020

Een mondmasker onder een loden zon bij 42,5 graden. Aangenaam is het niet in Griekenland en Cyprus - en da's nog zacht uitgedrukt. In Zuid-Europa is het nu al kreunen onder een vroege hittegolf, maar in veel van die landen gelden nog steeds (strikte) maatregelen. Het gebruik van airco in grote ruimtes of op het openbaar vervoer is alvast door de Griekse overheid verboden. Ook Italië meent dat het coronavirus makkelijker wordt verspreid door airco. Er zit dus niets anders op dan te puffen onder een papieren of stoffen lapje. Al staat de overheid in Israël bijvoorbeeld wel toe het mondkapje eens snel af te zetten. Om toch even te kunnen ademhalen.