Exclusief voor abonnees Nu al stormloop op zomerkampen 07 januari 2020

00u00 0

De zomervakantie is nog veraf, maar nu al moeten ouders zich reppen om hun kinderen in te schrijven voor een vakantiekamp. Bij organisator Crejaksie (Liberale Mutualiteit) staat het zomeraanbod zelfs al online sinds eind november. "Toen liepen de inschrijvingen meteen binnen. Er hadden al ouders contact met ons opgenomen in oktober om te vragen wanneer ze een plekje konden reserveren."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis