Nu al sneeuwpret in Montana

Sneeuwpret in september? Zelfs in de noordelijke Amerikaanse staat Montana is dat ongewoon. De regio werd getroffen door een winterse storm, waardoor er in sommige gebieden bijna een meter sneeuw kwam te liggen. Door windvlagen zijn bomen en elektriciteitspalen omgevallen, waardoor ook enkele wegen versperd geraakten. Door de winterstorm bestaat er ook een overstromingsrisico. De gouverneur heeft de noodtoestand uitgeroepen. "Nu een ongeziene winterstorm onze staat een verrassing bezorgt in september, werken de staats- en lokale overheden nauw samen om de gezondheid en veiligheid van de bevolking te waarborgen", aldus gouverneur Steve Bullock. Hij maakte ook noodvoorraden vrij.

