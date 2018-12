Nu al saloncondities bij autofabrikanten 27 december 2018

Het Autosalon in Brussel start pas over drie weken, maar nu al zijn tal van kortingen te sprokkelen bij de autofabrikanten. Bij Audi bijvoorbeeld krijg je al kortingen tot 4.000 euro. De Hyundai SUV Tucson staat momenteel te koop voor 20.999 euro of 4.300 euro goedkoper dan normaal. En bij Land Rover lopen de voordelen op tot 6.300 euro. De Renault Scenic kost 16.955 euro in plaats van 22.875 euro. Wie deals wil sluiten, hoeft dus niet te wachten.