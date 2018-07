Nu al meer schade door noodweer dan in heel 2017 17 juli 2018

Het noodweer dan ons land in de eerste helft van dit jaar getroffen heeft, kost de verzekeringsmaatschappijen al meer dan 190 miljoen euro, verdeeld over zowat 85.000 schadegevallen. Dat is méér dan in heel 2017, zo blijkt uit voorlopige cijfers van koepelorganisatie Assuralia. 2018 begon met de storm Eleanor, die vooral de grote steden in Wallonië trof, maar zich ook liet gelden in het zuiden van Haspengouw en de regio Brussel. Balans: ruim 20.500 claims en 42 miljoen euro aan verzekerde schade. Twee weken later sloeg de storm David toe, goed voor 47.000 dossiers en 95 miljoen euro schade. In mei zorgden de aanhoudende onweersbuien dan weer voor 14.000 claims en iets meer dan 50 miljoen euro schade. Daarnaast waren er ook nog heel wat losse claims.

