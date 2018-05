Nu al krijgen de duo's hun generale repetitie 15 mei 2018

Vanaf vanavond gaan acht bekende gezichten hun culinaire droom achterna met hun eigen pop-up in '2 Sterren Restaurant'. Roel Vanderstukken vormt een duo met 'Familie'-collega Kürt Rogiers en Bieke Ilegems kookt met haar man Erik Goossens. Jacques Vermeire en Herman Verbruggen zorgen voor een 'F.C. De Kampioenen'-tandem, en Marie Verhulst werkt samen met Andy Peelman uit 'De Buurtpolitie'. "De opening van een restaurant is 'a hell of a job'", aldus jurylid Sergio Herman. "Ik heb er al een paar geopend en weet wat het is. Ze gaan afzien. Maar ik wil ze coachen en ervoor zorgen dat ze niet op hun bek gaan." Het avontuur kent een vliegende start. Meteen moeten de duo's een try-out voor 25 vrienden en familieleden organiseren. Bieke en Erik kiezen voor gerechten uit het Midden-Oosten, terwijl Jacques en Herman voor hun generale repetitie naar Toque Tok van Roger Van Damme verhuizen. Zij gaan voor Vlaamse klassiekers. De andere duo's moeten pas donderdag bewijzen wat ze in hun mars - en hun kookpotten - hebben. (HL)

