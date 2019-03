Nu al klaar voor de zomer 13 maart 2019

00u00 0

Nu de winter bijna voorbij is, willen heel wat mensen - en BV's - zo snel mogelijk af van hun overtollige kilo's. Gilles Van Bouwel (30) en Celien Hermans (26) staan alvast op scherp. De twee verloren respectievelijk 15 en 30 kilogram in een jaar tijd. Ex-mol Gilles deed dat door zich wekelijks een aantal uurtjes uit te putten in de fitness, maar vooral door suikerarm te eten. "Mijn stelregel is dat ik geen toegevoegde suikers eet, fruit met natuurlijke suikers mag wel. Al geef ik toe dat ik af en toe wel zondig", zegt Gilles. Bij Celien ging het iets anders. De dochter van Margriet Hermans onderging een 'gastric sleeve-ingreep', waarbij ze van haar maag een soort smalle mouw maakten. "Eindelijk kan ik een keer de trap op zonder buiten adem te zijn", zegt Celien, die na de ingreep ook denkt aan kinderen met haar echtgenoot Nico. "Maar eerst moet mijn gezondheid stabiliseren. Intussen blijf ik sporten, ik heb me zelfs ingeschreven voor de Ten Miles." (DBJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN