NU AL KERST 17 november 2018

00u00 0

... in Disneyland Parijs

In Parijs zijn ze er vroeg bij dit jaar, want in Disneyland begint vandaag al het traditionele kerstprogramma, dat loopt tot 6 januari. Mickey Mouse is meer dan ooit de centrale figuur, want hij viert zijn 90ste verjaardag. Naast de Disney-kerstparade en ontmoetingen met Mickey staat elke dag onder meer Mickey's Magical Christmas Lights op stapel, waarbij de lichtjes van de indrukwekkend versierde kerstboom worden aangestoken. Tijdens de nieuwe show 'Christmas Songtime!' in Discoveryland zingen bezoekers kerstliedjes met Mickey & Minnie en enkele professionele zangers.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN