Nu al duidelijk dat proces heel emotioneel wordt 12 maart 2019

Pas overmorgen begint haar proces echt, maar gisteren was in het Leuvense assisenhof al duidelijk dat dat voor Mehrnaz D. (51) loodzwaar wordt. De neurochirurge bracht in de zomer van 2017 haar tienerdochter om het leven. Eline (14) zou dat volgens de moeder zelf hebben gewild. D. verscheen helemaal in het zwart gekleed in de rechtbank. Zes mannen en zes vrouwen werden uitgeloot als jurylid. Achttien kandidaten vroegen een vrijstelling, tien van hen kregen die. Een man die beweerde niet te kunnen lezen en schrijven, mocht van de rechter naar huis, net als een man die nog drie weken op zijn hoorapparaat moest wachten. (KAR)

HLN