Nu al chaos bij Brussels Airlines: tienduizenden willen nieuwe vlucht FrD/DCFS/KSN

11 mei 2018

05u00 1 De Krant Door de staking van 500 piloten bij Brussels Airlines proberen tienduizenden passagiers hun vlucht om te boeken. Daardoor heerst er zowel aan de balie op de luchthaven als in de vijf callcenters, die 24 uur op 24 werken, al sinds gisteren chaos.

"We krijgen niemand te pakken en raken een beetje in paniek. Is er daar wel nog iemand bij Brussels Airlines?" Het is maar één van de vele noodkreten op sociale media aan het adres van de luchtvaartmaatschappij. Door de staking worden maandag 278 vluchten geschrapt en woensdag 279. Gevolg: voor die dagen moet Brussels Airlines in totaal 63.000 klanten aan een alternatieve reisroute helpen. Een noodoperatie die allerminst vlot startte gisteren. Tienduizenden reizigers probeerden Brussels Airlines te contacteren via telefoon of internet. In de callcenters - vijf stuks, naar aanleiding van de staking - wordt 24 uur op 24 gewerkt, maar toch botsen passagiers vrijwel altijd op een wachttoon. "Dat komt omdat elke omboeking zo'n 20 à 30 minuten in beslag neemt", klinkt het.

Tientallen mensen die het niet vertrouwden, trokken naar de balie van Brussels Airlines op Zaventem. Ook daar stonden ze vaak lang in de rij. "We raden iedereen af om nog naar de luchthaven te komen", aldus een woordvoerster. "Omboeken verloopt echt vlotter via het reisbureau, via sociale media of via onze callcenters." Voor het grote merendeel van de passagiers zou nog geen oplossing gevonden zijn.

Het Duitse moederbedrijf Lufthansa is naar eigen zeggen bijzonder bezorgd over de impact van de staking op het nu al verlieslatende Brussels Airlines. Investeringen in de vloot doet Lufthansa "waar de winst zit", klinkt het. "We investeren waar er groeiperspectief is, niet in een vloot waar de kostenpositie niet juist zit." (FrD/DCFS/KSN)

