Exclusief voor abonnees Nu al beslist wie eerst vaccin krijgt (want er zal niet genoeg zijn) 15 mei 2020

00u00 0

De overheid stelt een lijst op van mensen die voorrang krijgen op een coronavaccin. Dat vaccin bestaat momenteel nog niet, maar de afdeling 'vaccinatie' van de Hoge Gezondheidsraad bereidt zich al voor. "Want er zullen niet genoeg vaccins zijn voor iedereen", zegt epidemioloog Yves Van Laethem. Daarom krijgen de kwetsbaarste groepen voorrang. Dat zijn - net als bij de griepprik - 65-plussers. Negentig procent van de mensen die sterven of op intensieve zorg terechtkomen, zijn ouder dan 65 jaar. Ook mensen met hoge bloeddruk en diabetes krijgen voorrang, omdat de meerderheid van slachtoffers jonger dan 65 in deze categorie valt. Daarnaast zal medisch personeel sneller toegang krijgen. (SRB)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen