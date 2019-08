Exclusief voor abonnees Nu al 9.000 mensen geëvacueerd voor brand Gran Canaria 20 augustus 2019

Op het Spaanse eiland Gran Canaria zijn nu al meer dan 9.000 mensen geevacueerd voor de hevige bosbrand. Die heeft inmiddels 6.000 hectaren verwoest en het zou nog zeker enkele dagen duren voor het vuur onder controle is. Slachtoffers zijn er nog niet, maar wetenschappers spreken wel van een ecologische ramp. In het getroffen gebied komen verscheidene planten- en diersoorten voor die nergens anders ter wereld gedijen. Van de blauwe vink die uitsluitend in de dennenbossen op Gran Canaria leeft, wordt de wereldwijde populatie bijvoorbeeld nog op hooguit 250 vogels geschat. In 2007 werd die al eens door een bosbrand gehalveerd. De toeristische gebieden aan de stranden zouden niet bedreigd zijn door de vlammen, zeggen touroperators TUI en Thomas Cook Belgium. (GVV)

