Nu al 83 doden bij bosbranden Californië 23 november 2018

00u00 0

Gisteren zijn weer twee lichamen gevonden vlak bij Paradise, waardoor de dodentol door de bosbranden in Californië tot 83 is opgelopen. Het aantal vermisten is teruggebracht tot 563. Het "Camp Fire" is momenteel voor zo'n 85% ingedamd. Er zouden 13.000 woningen verwoest zijn. Ook scholen en ziekenhuizen zijn er in de as gelegd. Onder anderen Chris Martin, Katy Perry, Gwen Stefani en Macy Gray hebben toegezegd voor het One Love Malibu Festival - een benefietconcert op 2 december waarvan de opbrengst naar de heropbouw van het rampgebied gaat.