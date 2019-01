Nu al 28 lichamen geborgen na gasramp 03 januari 2019

Drie dagen na de zware gasontploffing in een appartementsgebouw in de Russische Oeral zijn nu al 28 lichamen geborgen. Sinds het tien verdiepingen tellende pand uit de Sovjettijd gedeeltelijk instortte, zoeken liefst 900 reddingswerkers naar slachtoffers in het puin. Over het lot van13 vermiste bewoners bestaat nog onduidelijkheid. De wrevel over het slechte onderhoud van het gebouw - en met name de gasleidingen - zwelt intussen aan.

HLN