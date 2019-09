Exclusief voor abonnees Nu al 20 doden door orkaan Dorian 06 september 2019

00u00 0

Op de Bahama's is de dodentol van orkaan Dorian opgelopen tot twintig.

Dat heeft gezondheidsminister Duane Sands gemeld. Van de 400.000 inwoners zijn er nog zeker 70.000 aangewezen op noodhulp — in de vorm

van onderdak, drinkbaar water, voedsel en geneesmiddelen. De Verenigde Naties hebben daar al een klein miljoen euro voor uitgetrokken. Dorian

trekt momenteel langs de oostkust van de VS, waar de noodtoestand is

afgekondigd in de staten Georgia, North Carolina en South Carolina.

Gisteren nam de storm weer toe in kracht tot een orkaan van categorie

drie, met windsnelheden tot 185 kilometer per uur.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis