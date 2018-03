NTGent excuseert zich voor IS-vacature 22 maart 2018

Het was "onjuist en niet erg subtiel" om het voorbeeld van IS te vernoemen in een castingoproep. Dat heeft Milo Rau, de artistiek directeur van NTGent, gisteren toegegeven in een reactie op de controverse rond zijn toekomstige theaterproductie over het Lam Gods. "Het is een slecht voorbeeld omdat IS een criminele groep is waarmee NTGent nooit zal samenwerken. Moordenaars mogen geen podium krijgen", benadrukt Rau. De regisseur sluit echter niet uit dat er in september toch een teruggekeerde Syriëstrijder op het podium zal staan. "Maar alleen als die niet wordt gezocht door justitie of is vrijgesproken." (YDS)