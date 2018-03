De Krant

Nog lang voor een (ex-)Syriëstrijder meewerkt aan een toneelstuk van het NTGent, is er al héél wat over gezegd. In Zaventem vragen ze een verbod , in Vilvoorde vinden ze het onverstandig en zelfs liberalen zeggen dat respect voor slachtoffers voor de artistieke vrijheid gaat. "Met dit stuk doe je niemand een plezier."