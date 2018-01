NSZ: "Laat buurtsuperettes hele zondag open zijn" 00u00 0

De wet op de zondagsopening is niet afgestemd op het groeiende aantal buurtsupermarkten. Dat zegt zelfstandigenorganisatie NSZ. In 2016 nam het aantal superettes toe met 4%, waardoor er nu een kleine 1.400 zijn in ons land. "Maar de wet gaat nog steeds uit van de kleine kruidenier om de hoek", meent NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws. "Enkel buurtwinkeltjes die op een zondag minder dan vijf werknemers in dienst hebben, mogen de hele dag open zijn. Wie meer dan vijf mensen inzet, mag de deuren alleen openen tussen 8 uur en de middag. Wij stellen nu voor om die personeelslimiet op te trekken naar tien werknemers." Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) schiet het idee niet meteen af. "De minister zal samen met zijn collega van Middenstand Denis Ducarme (MR) bekijken wat er mogelijk is", klinkt het op zijn kabinet.

