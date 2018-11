NSV-student slaat ei stuk op hoofd Tim Verheyden 30 november 2018

Een lid van de rechtse studentenvereniging NSV heeft een ei stukgeslagen op het hoofd van VRT-journalist Tim Verheyden, toen die woensdag op de UHasselt was voor een debat. Verheyden maakte eerder dit jaar een 'Pano'-reportage over Schild & Vrienden, die andere nationalistische jongerenvereniging. Daaruit bleek dat die in geheime chatgroepen erg racistische en vrouwonvriendelijke boodschappen uitwisselde. Na de uitzending werd S&V-voorzitter Dries Van Langenhove geschorst door de UGent. Blijkbaar heeft Verheyden met zijn reportage ook vijanden gemaakt bij de Nationalistische Studentenvereniging. Die deelde gisteren een filmpje van het ei-incident op Facebook. De dader steekt niet weg tot welke groep hij behoort: "Met de groetjes van NSV!", roept hij voor hij wegrent. De VRT heeft een klacht ingediend tegen onbekenden. Opmerkelijk: NSV Hasselt organiseert volgende week een vraaggesprek met... Dries Van Langenhove. (RTZ)

