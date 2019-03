Nr. 19 voor Deceuninck? 23 maart 2019

De renners van Deceuninck-Quick.Step hielden het gisteren bescheiden, daags voor Milaan-Sanremo: ze reden 48 kilometer los in de buurt van Milaan. Onderweg stopten ze in een lekkere koffiebar, hen aangeraden door een vriend van ploegleider Davide Bramati. U herkent (van linksonder, in wijzerzin) Fabio Sabatini, Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Julian Alaphilippe, Tim Declercq (donderdagavond overgekomen met het vliegtuig), Philippe Gilbert (ook donderdagavond aangekomen, met de auto vanuit Monaco) en Elia Viviani. "Het ziet er allemaal leuk en ontspannen uit, maar ik ben toch vooral blij dat ze heelhuids weer binnen zijn", vertelt ploegleider Wilfried Peeters. "Het verkeer onderweg was enorm chaotisch." Gezien zijn huidige vorm lijkt Alaphilippe vandaag alvast dé topfavoriet om de 110de Milaan-Sanremo te winnen. En anders kan ook Gilbert of Viviani nog de 19de seizoenszege voor de ploeg binnenrijven.

