Nr. 100 én 101 voor Hazard

Zijn 100ste voor Chelsea vóór de rust op Watford. Zijn 101ste na de pauze, vanop de stip. Eden Hazard behoort nu tot een select clubje 'centurions', onder wie Frank Lampard, Bobby Tambling, Didier Drogba, Peter Osgood en Jimmy Greaves. De Rode Duivel verzekerde zich gisteren van zijn plaatsje in de top tien van Chelsealegenden. Hij had er 322 wedstrijden voor nodig. "Dit betekent veel, maar ik wil meer. Ik wil een legende worden zoals Lampard", klonk het na de match. Hazard (27), weer als diepe spits, bezorgde The Blues de zege (1-2). Zo afhankelijk is het Chelsea van Maurizio Sarri van zijn sterspeler. Hazard heeft nu dit seizoen in de Premier League 10 goals achter zijn naam en 9 assists. Hij heeft rechtstreeks een voet in meer dan de helft van de goals (19 op 37). En Sarri besefte dat gisteravond: "Eden is heel belangrijk. Zoals Lionel Messi belangrijk is voor Barcelona. Zoals Cristiano Ronaldo belangrijk is voor Juventus. Een speciale speler." Hazard had er gisteren ook nog twee assists bij kunnen hebben: Willian trof de paal en Kante, weggestuurd door onze landgenoot, drukte slecht af. (KTH)

