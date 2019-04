Exclusief voor abonnees Nowitzki stopt ermee 11 april 2019

Dirk Nowitzki (40) heeft zijn afscheid in de NBA aangekondigd. De Duitser speelde 21 seizoenen voor Dallas Mavericks en is daarmee de speler die het langst bij één en dezelfde club heeft gespeeld. Nowitzki debuteerde bij Dallas in 1998, werd 14 keer verkozen tot All-Star en beleefde zijn gloriemoment in 2011 toen hij met de Mavericks kampioen speelde tegen het Miami van LeBron James en Dwyane Wade, die het na 16 seizoenen ook voor bekeken houdt. Nowitzki groeide uit tot één van de strafste scoorders. Met 31.540 punten is hij de zesde beste schutter ooit en een van de beste, zoniet de beste, Europeaan ooit in de NBA. (BDD)

