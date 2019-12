Exclusief voor abonnees Novartis trekt patent op te duur kankermedicijn in 17 december 2019

00u00 0

Het Zwitserse bedrijf Novartis - bekend van de 1,9 miljoen euro die het vroeg voor het levensreddende geneesmiddel voor baby Pia - heeft één van zijn patenten op Kymriah, een gentherapie tegen kanker, ingetrokken. Kymriah behandelt verschillende vormen van bloedkanker en kost de Belgische overheid momenteel bijna 300.000 euro per patiënt. Veel te veel, vond de ngo Dokters van de Wereld, die verzet indiende bij het Europees Octrooibureau. Novartis besloot de vlucht vooruit te nemen. "De intrekking van dit patent illustreert het risico op misbruik van monopolies", zegt Ri De Ridder, voorzitter van Dokters van de Wereld België. Op Kymriah rusten nog andere patenten, waardoor de ontwikkeling van een geneesmiddel met een gelijkwaardige werking ook na de beslissing van Novartis onmogelijk is. "Toch gaan we ervan uit dat er nu sneller initiatief zal genomen worden om op het domein van de CAR-Ts (genetisch gewijzigde cellen, red.) nieuwe behandelingen te verkennen, via initiatieven vanuit ziekenhuizen", besluit De Ridder. (MAC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis