Exclusief voor abonnees Novartis schikt rechtszaak voor 570 miljoen euro 03 juli 2020

00u00 0

Het Zwitserse farmabedrijf Novartis gaat akkoord met een schikking van 642 miljoen dollar (570 miljoen euro) in een rechtszaak in de Verenigde Staten. Het bedrijf werd onder meer beschuldigd van betaling van smeergeld aan artsen. Novartis heeft volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie jarenlang geprobeerd om dokters met allerlei beloningen te overhalen om meer medicijnen van het bedrijf voor te schrijven. Ze werden bijvoorbeeld riant betaald voor lezingen waarin ze geneesmiddelen van het bedrijf aanprezen. In totaal zou het om honderden miljoenen dollars aan smeergeld gaan.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen