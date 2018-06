Novartis brengt 'oogdochter' naar de beurs 30 juni 2018

De Zwitserse farmareus Novartis gaat zijn oogverzorgingsdochter Alcon afsplitsen en naar de beurzen van Zürich en New York brengen. Over zo'n afsplitsing deden al langer geruchten de ronde, maar in februari volgend jaar komt het er dus ook echt van. Alcon was één van Novartis' grotere overnames, goed voor omgerekend 43 miljard euro. Maar het dochterbedrijf, dat gespecialiseerd is in contactlenzen en apparatuur voor oogoperaties en in België vestigingen in Vilvoorde en Puurs heeft, presteerde lange tijd minder dan verwacht. "Nu zit Alcon opnieuw in een sterke positie. De tijd is gekomen om die activiteiten meer flexibiliteit en een eigen groeistrategie te geven", vindt topman Vas Narasimhan. De focus zal liggen op medische apparaten. De farmaceutische producten van Alcon zullen in de portefeuille van Novartis zelf blijven.

